Roland-Garros 2020 : Un saut en terre inconnue pour Rafael Nadal

Le maître des lieux va sûrement être dépaysé au moment de faire son entrée dans cette édition de Roland-Garros pas comme les autres. Entre la météo fraîche et humide, de nouvelles balles, l’absence de public et un court central doté d’un toit, Rafael Nadal aurait bien du mal à reconnaître son tournoi fétiche, ce lundi, pour se débuts contre le Biélorusse Egor Gerasimov.

C’est un véritable saut en terre inconnue que l’Espagnol s’apprête à effectuer. Jamais il n’a été confronté à de telles conditions Porte d’Auteuil. Et elles ne risquent pas d'avantager le Majorquin dans sa quête d’une 13e Coupe des Mousquetaires qui lui permettrait d’égaler le record de vingt Grands Chelems décrochés par Roger Federer, absent jusqu’à la fin de la saison après une double opération du genou droit.

Avec ce temps automnal, la terre battue promet d’être humide avec des rebonds moins hauts et un jeu beaucoup plus lent. «Il fait tellement froid. C’est une situation extrême pour jouer un tournoi en extérieur, avec de la pluie presque chaque jour, le froid, le vent. (…) Les conditions sont probablement les plus difficiles que j’ai jamais connues à Roland-Garros», a-t-il lancé.

Et la météo n’est pas la seule inquiétude pour Rafael Nadal. Le numéro 2 mondial a également pointé du doigt les nouvelles balles choisies par le tournoi (Wilson a remplacé Babolat comme fournisseur, ndlr). Il les a décrites comme «très lentes», «super lourdes», «comme une pierre» avec le froid et l’humidité, et même «dangereuses pour le coude et l’épaule».

Tout cela n’est pas fait pour le rassurer après six mois d’interruption provoquée par la crise sanitaire et une élimination en quarts de finale à Rome. A la reprise du circuit mi-août, Nadal avait préféré renoncer à se rendre aux États-Unis pour le Masters 1000 de Cincinnati et l’US Open pour se concentrer sur la saison sur terre battue. Mais sa rentrée dans la capitale italienne a été stoppée dès son troisième match par l’Argentin Diego Schwartzman. Même sans grandes certitudes, sans rythme et avec une préparation tronquée, il n’en reste pas moins prêt à relever le défi à Paris. «Je sais que ça va être un gros challenge de bien jouer ici. Mais je l’ai fait dans le passé», a-t-il rappelé.

Et avec ses douze sacres en quinze participations, ses 93 victoires en 95 matches joués et aucune défaite depuis 2015 (sans compter son forfait avant son 3e tour en 2016), il aspire la crainte de ses adversaires. A commencer par Novak Djokovic. « Il est le favori numéro 1. Au niveau de ses résultats, vous ne pouvez mettre personne en face», a insisté le numéro 1 mondial.

«Tant qu’il joue et qu’il est en forme, il est le grand favori. Tout simplement en raison de son palmarès. Il s’est imposé douze fois, ce qui est juste incroyable. Il est de loin le meilleur joueur de l’histoire sur terre battue», a confié de son côté Dominic Thiem, double finaliste malheureux de Roland-Garros face à Nadal et battu à quatre reprises en six participations à Roland-Garros par le Taureau de Manacor.

Mais pour l’Autrichien, le Serbe et les autres, c’est sûrement l’année ou jamais pour faire tomber le roi de son trône.