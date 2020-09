F1 : Mick Schumacher fera ses débuts au Nürburgring

Mick Schumacher, fils de Michael, va faire ses débuts en Formule 1 lors des essais libres du Grand Prix de l’Eifel, a annoncé mardi Formula 1.

Attendu depuis quelques années et couvé par Ferrari, le fils du «Baron rouge», dont l'état de santé est toujours flou, se rapproche petit à petit de la catégorie reine. Le jeune allemand (21 ans) sera au volant lors des essais libres, vendredi 9 octobre, du Grand Prix l’Eifel, sur le célèbre circuit du Nürburgring.

Mick Schumacher, qui fait partie de la Ferrari Driver Academy et qui est en tête du championnat de Formule 2, pilotera l’Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi. En vue, pourquoi pas d’un remplacement la saison prochaine si tout se passe bien d’ici là.

«Je suis ravi d'obtenir cette opportunité en essai libre, a confié Schumacher. Le fait que ma première participation à un week-end de Formule 1 aura lieu devant mon public au Nürburgring rend ce moment encore plus spécial.»

Il n’en sera pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà conduit des Formule 1 lors d’essais privés pour Alfa Romeo et Ferrari en 2019. La Scuderia, qui aura comme pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr l’an prochain, souhaite tester ses jeunes pilotes (Mick Schumacher, Callum Ilott et Robert Shwartzman).

