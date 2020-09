Julian Alaphilippe peut-il remporter le Tour de France ?

Après le maillot arc-en-ciel, le maillot jaune ? Julian Alaphilippe a réalisé le rêve de sa vie avec le titre de champion du monde décroché, dimanche, en Italie. Un sacre qui alimente le débat sur sa capacité à remporter un jour le Tour de France.

La France attend inlassablement un successeur à Bernard Hinault, dernier vainqueur tricolore sur la Grande Boucle en 1985, depuis plus de 35 ans. Et après avoir mis fin à une interminable attente de 23 ans, en devenant le premier Français à se parer du maillot irisé depuis Laurent Brochard en 1997, Julian Alaphilippe peut-il être à nouveau ce héros tant espéré ?

Ce fol espoir a traversé le pays l’année dernière avec ses 14 jours passés en jaune avant de céder à quelques jours seulement de l’arrivée sur les Champs-Élysées et de terminer à la 5e place à un peu plus de quatre minutes d’Egan Bernal au classement général. Et, dans une moindre mesure, au début du mois quand il s’est emparé de la tunique de leader à l’issue de sa victoire sur la 2e étape. Mais il ne l’a cette fois gardée sur les épaules que trois jours et s’est classé au 36e rang de cette édition 2020, très loin derrière du jeune Slovène Tadej Pogacar.

Mais si ses performances sont plus que respectables, il ne s’estime pas en mesure de remporter le Tour de France. «Je ne suis pas certain d’en être capable un jour», a-t-il confié dans une interview accordée à L’Equipe. Et il n’en fait d'alleurs pas du tout un objectif. Du moins dans un avenir proche.

Davantage focalisé sur les courses d’un jour, il n’est pas prêt à faire des concessions sur sa manière de courir, qui lui a notamment permis de s’imposer sur la Classique Saint-Sébastien, Milan-San Remo, et la Flèche-Wallonne à deux reprises. «Aujourd’hui, une chose est sûre : je ne suis pas du tout dans l’optique d’axer toute ma saison sur ça. Je ne me vois pas rester concentré pendant trois semaines, changer ma préparation au risque d’altérer mes qualités de puncheur. Si c’était le cas, je perdrais ce qui me fait gagner aujourd’hui.»

Et ce qui pourrait lui permettre d’ajouter à son riche palmarès un autre «Monument» avec Liège-Bastogne-Liège, où il étrennera, dimanche, pour la première fois son tout nouveau maillot arc-en-ciel.