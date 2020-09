Finales NBA : LeBron James et les Lakers en mission contre le Miami Heat

Une finale inédite pour entrer dans l’histoire. LeBron James et les Los Angeles Lakers vont lancer la quête d’un premier titre depuis dix ans, dans la nuit de mercredi à jeudi, contre le Miami Heat en finales NBA.

Grands favoris après leur démonstration depuis le début de play-offs (4-1 contre Portland, 4-1 contre Houston et 4-1 contre Denver), les Lakers ne sont plus très loin de s’offrir une 17e bague NBA pour égaler le record détenu jusque-là par leurs rivaux historiques, les Boston Celtics.

Et bien plus que son incroyable duo LeBron James-Anthony Davis, devenus des véritables «frères d’armes» cette saison, Los Angeles est porté dans cette mission par la mémoire de sa légende Kobe Bryant, décédé tragiquement en janvier dernier lors d’un accident d’hélicoptère, en compagnie de sa fille aînée Gianna.

Dans la bulle de Disney World à Orlando (Floride), où se sont disputées toutes les rencontres depuis le «restart» suite à la pandémie de Covid-19 qui touche la planète et particulièrement les Etats-Unis (plus de 204.000 décès), les hommes de Frank Vogel n’auront toutefois pas la tâche aisée face à une formation du Heat qui ne cesse d’impressionner.

Pour sa 6e finale en quinze ans, l’ancienne franchise du «King» James, qui disputera sa 10e finale, jouera crânement sa chance et promet d’être une nouvelle fois compliquée à manœuvrer. Avec Jimmy Butler, qui réalise la meilleure saison de sa carrière, accompagné des talentueux Bam Adebayo, Goran Dragic ou encore Tyler Herro, le Heat a écarté les deux grands favoris à l’Est, Milwaukee (4-1) et Boston (4-2), pour s’offrir cette finale.

Mais, car il y a évidemment un mais, en face, il y aura LeBron James. L'homme qui a fait de cette édition 2020 une affaire personnelle. Pointé du doigt pour son départ en Californie, en «pré-retraite» pour certains, la star de la NBA (35 ans) rêve d'être sacré champion avec une troisième équipe différente, comme avant lui Robert Horry et John Salley. Après Miami (2012, 2013) et Cleveland (2016), l'enfant d'Akron (Ohio) veut triompher avec les légendaires Lakers. Une franchise californienne qui était endormie avant son arrivée et qu'il a su, comme il l'avait promis, réveiller comme il se doit. Et c'est statistiques stratosphériques le prouvent depuis le début des playoffs (26.7 points, 10.3 rebonds et 8.9 passes).

«La clé, et c'est comme ça depuis très longtemps si on veut gagner, c’est qu'il va falloir passer par-dessus LeBron James, a confié Butler. On ne pourra pas se concentrer que sur lui parce qu'il a beaucoup de très bons joueurs autour, mais le test reste le même encore et toujours, c'est LeBron James.» Pas une mince affaire.