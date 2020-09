Transferts : Slimani, Diego Costa, Milik… quels attaquants pour le PSG ?

Le temps presse pour le PSG. A la recherche de renfort en attaque, le club de la capitale n’a plus que quelques jours pour trouver son bonheur avant la fermeture du mercato, programmée le 5 octobre à minuit.

Avec Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi ou encore Angel Di Maria, Paris est particulièrement bien doté et possède une incroyable force de frappe offensive. Sûrement l’une des plus redoutées en Europe. Mais, dans ce secteur, Thomas Tuchel manque de solutions de rechange avec les départs d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting.

A 33 ans, l’international uruguayen, meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts), n’a pas été prolongé par les dirigeants, alors que l’attaquant camerounais n’a lui pas donné suite à la proposition de prolongation d’un an.

Leonardo a beau s’activer depuis plusieurs semaines pour renforcer l’attaque parisienne, il n'a toujours pas mis la main sur la perle rare. Et les pistes se font rates. Si celle menant à Delle Ali n’a pas été totalement écartée, le champion de France est davantage à la recherche d’un attaquant de pointe.

Dans cette quête, le club se serait vu proposer Islam Slimani par Leicester. Le directeur sportif brésilien ne serait toutefois pas intéressé par l’attaquant algérien, dans le viseur de l’OL, et n’a pas donné suite au dossier.

Il tenterait en revanche de s’attacher les services de Diego Costa, qui pourrait être libéré de sa dernière année de contrat par l’Atlético Madrid. Une aubaine pour Paris, qui cherche à recruter à moindre frais. Et l’éventuel départ de Diego Costa pourrait faciliter la venue de… Cavani chez les Colchoneros.

Mais Leonardo a aussi un oeil sur la situation d’Arkadiusz Milik, barré par la concurrence à Naples. Annoncé du côté de la Juventus et à Roma, son départ a finalement été avorté. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG. Sauf que la formation napolitaine ne veut pas entendre parler d’un prêt et réclamerait 20 millions d’euros pour laisser partir l’international polonais.

Reste à savoir si les dirigeants parisiens, également désireux de recruter en défense et au milieu de terrain, seraient prêts à débourser cette somme. Ils vont devoir se décider. Et vite…