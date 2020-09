Vidéo : un joueur va aux toilettes pendant la rencontre puis est élu homme du match

Scène cocasse en Coupe de la Ligue anglaise. Le 8e de finale entre Tottenham et Chelsea a été marqué par la pause toilettes en plein match d’un joueur des Spurs, qui a été poursuivi par son entraîneur José Mourinho passablement énervé par la situation.

A moins d’un quart de la fin de la rencontre, alors que son équipe était menée (0-1), Eric Dier a été pris d’une soudaine envie pressante. Le défenseur n’a alors pas hésité à laisser ses coéquipiers à dix et a foncé aux vestiaires pour satisfaire son besoin naturel. «J’avais des crampes d’estomac, ça n’allait pas, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. Je ne pouvais rien y faire et quand tu dois y aller tu dois y aller. Je ne sais pas si l’entraîneur a compris ce que je faisais au départ».

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match





So he ran after him! #TOTCHE



@DAZN_CA pic.twitter.com/yG9xlC2TUX

— Goal Asia (@Goal_Asia_) September 30, 2020