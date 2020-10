Ligue des champions : clément ou redoutable, quel tirage pour le PSG, l’OM et Rennes ?

C’est toujours un moment très attendu, mais également très redouté. Le PSG, l’OM et Rennes vont connaître leurs adversaires de la phase de groupes de la Ligue des champions lors du tirage au sort effectué, ce jeudi, à Nyon. S’ils n’ont pas le même statut, les trois représentants tricolores auront la même volonté d’éviter une poule trop relevée.

Un peu plus d’un mois après sa finale perdue contre le Bayern Munich (0-1), Paris repart en conquête avec une ambition renforcée pour enfin conquérir cette coupe aux grandes oreilles tant désirée. Mais si le club de la capitale figure parmi les têtes de série dans le chapeau 1, il n’est pas à l’abri d’hériter d’un groupe coriace. Les saisons précédentes en sont la preuve, même si le champion de France est toujours parvenu à s’extirper.

Cette année encore, les coéquipiers de Marquinhos pourraient se retrouver avec de très gros calibres au regard de la composition des chapeaux. Dans le pire des scénarios, ils seraient confrontés à Manchester City (ou Barcelone), l’Inter Milan et le Borussia Mönchengladbach. Cela viendrait s’ajouter à un début de saison déjà compliqué et marqué par les cas de Covid-19, les blessures et les diverses suspensions après la défaite concédée dans le Classique face à l’OM (0-1).

Des Marseillais qui font leur retour dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. La dernière participation du club olympien remonte à la saison 2013-2014. Tombé avec la Borussia Dortmund, Arsenal et Naples, il avait terminé à la dernière place avec six défaites en autant de rencontres et un zéro pointé.

Une humiliation que les hommes d’André Villas-Boas voudront éviter. Mais, malgré la victoire au Parc des Princes, l’entame de leur saison n’incite pas à l’optimisme d’autant qu’ils ont de grandes chances de se retrouver avec des cadors comme le Bayern Munich, tenant du titre, le Real Madrid, la Juventus, Liverpool le Barça ou un des deux clubs de Manchester. «Évidemment, on ne peut pas rêver de grand-chose. L’objectif restera de se qualifier pour les 8es, a indiqué l’entraîneur portugais. Ce sera un grand défi et ça va dépendre du tirage au sort.»

C’est le cas aussi pour Rennes, 3e du dernier championnat. Le club breton va découvrir la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Sans ambitions fixées à l’avance mais «avec une envie énorme de croquer dedans, d’en profiter un maximum», a assuré l’entraîneur Julien Stephan. Et les Rennais ne se priveront pas de créer la surprise comme ils le font depuis le début de la saison en championnat en occupant la tête de la Ligue 1 après les cinq premières journées.