Ligue des champions : le groupe complet de Rennes

Pour sa première participation à la Ligue des champions, le Stade Rennais a hérité d'un groupe homogène et pourra crânement défendre ses chances. Même s'il sera loin d'être favori.

Alors que les Bretons, placés dans le chapeau 4, craignaient le pire, ils ont finalement hérité d'un groupe assez «abordable».

Les hommes de Julien Stéphan seront opposés au vainqueur de la Ligue Europa, le Séville FC, mais aussi à Chelsea et son ancien gardien Edouard Mendy ou encore l'ancien capitaine du PSG, Thiago Silva. Enfin, le Stade Rennais se déplacera notamment en Russie pour affronter le club de Krasnodar.

«L'objectif est simple, c'est de prendre de l'expérience, a confié l'entraîneur rennais. On est dans les derniers coefficients UEFA du tirage, donc toutes les équipes imaginent prendre six points contre nous. A nous d'essayer d'en voler un maximum, de jouer avec beaucoup de bravoure, de donner tout, de ne rien regretter, et on verra où cela nous mènera. Des certitudes, on n'en a pas, mais de la confiance oui car au-delà des résultats, on a eu des contenus de match très intéressants, c'est vraiment encourageant.»

Groupe E

Séville FC

Chelsea

FC Krasnodar

Rennes