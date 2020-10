Ligue 1 : Le PSG veut enchaîner contre Angers en attendant du renfort

Son début de saison laborieux est désormais derrière lui. Tout comme sa défaite face à l’OM (0-1) et ses multiples passages devant la commission de discipline qui ont découlé d’un Classique heurté. Le PSG va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur la suite de sa saison. A commencer par la réception d’Angers, ce vendredi, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1.

Avec Neymar. Déjà suspendu deux matchs après son coup porté derrière la nuque d’Alvaro Gonzalo, le Brésilien a échappé à une nouvelle sanction disciplinaire. Alors qu’il était accusé d’avoir tenu des injures homophobes et racistes envers le défenseur espagnol et Hiroki Sakai et qu’une lourde suspension planait au-dessus de sa tête, la Ligue n’a pas eu d’«éléments suffisamment probants» en sa possession et n’a donc prononcé aucune sanction. Un verdict accueilli avec soulagement par Thomas Tuchel, déjà privé d’Angel Di Maria pour les quatre prochaines rencontres, Juan Bernat ou encore Layvin Kurzawa. «On a eu peur de devoir jouer sans lui pendant quelques semaines», a confié l’entraîneur allemand.

Touché au mollet, dimanche dernier, à Reims (0-2), le n°10 parisien sera bien présent sur la pelouse du Parc des Princes pour confirmer le redressement du champion de France. Les coéquipiers de Marquinhos restent sur trois victoires consécutives sans encaisser de but et semblent enfin lancés. Même si tout n’est pas encore, notamment dans la finition.

A l’image de Neymar, qui n’a plus marqué depuis le 24 juillet en finale de la Coupe de France, les Parisiens ont vendangé une multitude d’occasions en Champagne. Au point de passablement agacer leur entraîneur, qui s’est voulu plus rassurant à la veille d’affronter les Angevins. «C’est plus une fatigue physique ou mentale. On a joué sans préparation. Je suis sûr que l’on va trouver la précision», a-t-il assuré.

Mais il n’y pas que l’efficacité de son équipe qui tracasse Tuchel. Le coach est également préoccupé par le mercato, qui ferme ses portes lundi soir. A l’aube d’une nouvelle saison marathon, le temps presse pour se renforcer pour Paris, qui n’a toujours pas compensé les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting ou encore Tanguy Kouassi. Seul Alessandro Florenzi a remplacé Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund. «Si ça reste comme ça, on ne peut pas demander les mêmes objectifs avec une équipe réduite», a clamé l’entraîneur des vice-champions d’Europe. Surtout en Ligue des champions, où le PSG a hérité d’un groupe compliqué et composé de vieilles connaissances avec Manchester United, le RB Leipzig et Istanbul Basaksehir.