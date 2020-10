Roland-Garros 2020 : Hugo Gaston encore prêt à répondre ?

Il est le dernier rescapé. Des 18 Français engagés dans le tableau masculin, Hugo Gaston est le seul à avoir échappé à l’hécatombe sur la terre battue de Roland-Garros. Et du haut de ses 20 ans, depuis samedi, et de son mètre soixante-treize, il va porter sur ses seules épaules les ultimes espoirs tricolores, ce vendredi, au 3e tour contre Stan Wawrinka.

Le Toulousain n’était pourtant pas le plus attendu Porte d’Auteuil. Loin de là. Lui-même est le premier surpris d’être encore dans le tournoi. Et le dernier Français en lice. «Je ne m’y attendais pas, forcément», a confié le 239e joueur mondial, qui a écarté son compatriote Maxime Janvier au premier tour, puis le Japonais Yoshihito Nishioka. Mais pas de quoi le perturber. Il vit sereinement cette situation particulière. «Je ne vais pas me mettre de pression supplémentaire parce que je suis le dernier Français», a ajouté Gaston, présent pour la première fois dans le grand tableau à Paris.

Sa seule expérience en Grand Chelem remontait à janvier dernier à l’Open d’Australie, où il avait été éliminé au 1er tour par l’Espagnol Jaume Munar, affichant déjà de belles promesses.

Huit mois plus tard, il fait honneur à l’invitation de la FFT et confirme son statut d’espoir du tennis tricolore. Ancien n°2 mondial juniors, il s’était notamment distingué en décrochant l’or en simple aux Jeux olympiques de la Jeunesse en 2018 à Buenos Aires (Argentine), où il avait parfaitement assumé son rôle de porte-drapeau avec deux autres médailles de bronze en double garçons et mixte.

Il tentera à nouveau de faire honneur au drapeau, face à Wawrinka cette fois. Même si la mission s’annonce particulièrement relevée avec le triple vainqueur en Grand Chelem, dont Roland-Garros en 2015. «Je me souviens quand il a gagné ici. J’avais regardé la finale et c’était très inspirant», s’est rappelé Gaston, qui n’avait que 14 ans à l’époque. Mais il se présentera sur le court sans le moindre complexe. «J’ai beaucoup de respect pour lui. Mais quand je vais entrer sur le terrain, je vais tout faire pour gagner», a-t-il insisté.

Comme le fait à chaque fois Hugo Gaston, qui a pour un modèle un certain Rafael Nadal. «Je m’inspire de Nadal, surtout pour l’attitude, a indiqué le Français, qui a la particularité de ne pas faire rebondir sa balle avant de servir. J’essaie de prendre exemple sur lui.» Il n’y a pas mieux pour continuer à créer la surprise à Roland-Garros.