Roland-Garros 2020 : qui est Hugo Gaston, le dernier français en lice ?

Alors qu’il a réalisé la plus grande performance de sa carrière vendredi en battant le Suisse Stanislas Wawrinka au 3e tour de Roland-Garros, le Français Hugo Gaston trace sa voie vers les sommets du tennis masculin.

Si le grand public l’a véritablement découvert dans ce match conclut par un 6-0 magistral au 5e set contre Wawrinka, vainqueur de Roland-Garros en 2015, Gaston n’en est pas à son coup d’essai.

Car celui qui vient d’avoir 20 ans a déjà réalisé certains exploits. Le plus notable avant cette qualification pour les 8e de finale des internationaux de France restant sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires, en 2018. Celui qui était alors porte-drapeau de la délégation française avait plus que respecté cet honneur, empochant également deux médailles de bronze en double garçons et double mixte.

Un objectif déjà dans le coin de la tête

En 2019, pour sa première saison complète sur le circuit professionnel, il s’offre quatre titres sur le circuit Futures, équivalent de la 3e division. De quoi lui valoir une prestigieuse invitation pour son premier tournoi du Grand Chelem en janvier en Australie. Il perd au premier tour mais entre dans la cour des grands et prend de l’expérience.

Des mois de travail plus tard, il arrive porte d’Auteuil là aussi sur invitation, lui qui pointe alors à la 223e place du classement ATP. Il se défait de son compatriote Maxime Janvier, puis du Japonais Yoshihito Nishioka, 52e mondial, et donc du Suisse Stanislas Wawrinka, 17e à l’ATP, vendredi. Demain dimanche, la marche sera encore plus haute pour le natif de Toulouse. Car il aura affaire à l’Autrichien Dominic Thiem, numéro 3 mondial et récent vainqueur de son premier Grand Chelem aux Etats-Unis.

Quoi qu’il arrive dans ce 8e de finale, Hugo Gaston vit d’ores et déjà les plus beaux moments de sa jeune carrière. Il va grimper de manière phénoménale au classement mondial, lui ouvrant les portes de grands tournois, et pourra se rapprocher petit à petit de son plus grand rêve : la Coupe Davis et l'équipe de France.