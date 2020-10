Ligue 1 : l'OM arrache le nul à Lyon à 10 contre 11 (1-1)

L'OM a décroché un match nul (1-1) au forceps sur la pelouse de Lyon, dimanche soir en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont joué à 10 plus d'une heure de jeu.

Marseille voyage bien cette saison. C’est un fait. Après deux victoires à l’extérieur (Brest et Paris), les hommes d’André Villas-Boas ont enchaîné trois matchs sans succès au Vélodrome (2 nuls, 1 défaite). Ce déplacement sur la pelouse du Parc OL a donc permis de montrer que les Marseillais se sentent bien mieux hors de leur base.

Et pourtant dominés par les Lyonnais et pas forcément «beaux» à voir joués, les Phocéens ont ouvert le score sur leur première occasion de la partie par Dimitri Payet (16e). Le premier but dans le jeu des Olympiens cette saison.

Mais deux minutes plus tard, le Réunionnais était exclu pour une faute sur Léo Dubois. Lyon a alors égalisé sur penalty par Aouar (26e). Et alors qu’on s’attendait au pire pour les Marseillais, les Lyonnais se sont montrés incroyablement maladroits devant le but parfois en gâchant la finition ou en butant sur un incroyable Steve Mandanda.

«C’est un point important. Le rouge, un peu dur, nous a fait mal, a analysé Florian Thauvin. Maintenant, on a réussi à ramener un point et c’est bien. On a démontré un état d’esprit irréprochable. On est présent dans les grands matchs contrairement aux précédentes années. Ca prouve que c’est psychologique. Il va falloir prendre des points à chaque match. (à domicile) je pense que le fait que les supporters ne soient pas présents nous manquent, on dort à domicile. Avec l’effectif que l’on a, on doit faire mieux.»

«On a montré un état d’esprit extraordinaire, s'est félicité André Villas-Boas rappelant que son équipe a eu un début de championnat compliqué (Paris, Lille, Lyon lors des 6 premières journées). Les joueurs ont été très bons. Ca va nous aider.»

Les Marseillais pointent à la 10e place au classement alors que les hommes de Rudi Garcia sont 14es. Place à la trêve internationale désormais.