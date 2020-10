Roland-Garros 2020 : Caroline Garcia balayée par Elina Svitolina

Caroline Garcia a été éliminée, dimanche en 8e de finale de Roland-Garros, par Elina Svitolina (6-1, 6-3).

L’illusion n’aura été que de très courte durée pour la Française qui disputait là son tout premier huitième en Grand Chelem depuis plus de deux ans. Contre l’Ukrainienne, elle n’a pas existé et a commis beaucoup trop de faute (34). La 5e joueuse mondiale et tête de série n°3 s’est imposée en 1h03.

C'est terminé pour Caroline Garcia !



Balayée 6/1 6/3 par Elina Svitolina, la Française est totalement passée à côté de son huitième, ne remportant que seulement deux fois sa mise en jeu... #RG20





Suivez Roland Garros en direct : https://t.co/Z0SzpLkTvf pic.twitter.com/G5DKflVMCz — France tv sport (@francetvsport) October 4, 2020

«Les conditions n’étaient pas faciles, c’était vraiment important de prendre en considération qu'il y avait beaucoup de vent et que celle qui s'adapterait le plus vite gagnerait, a confié Svitolina, victorieuse à Strasbourg il y a une semaine. J'ai fait quelques ajustements, c'était très important de garder son service aujourd'hui, je suis très satisfaite de la manière dont j'ai servi, et aussi dont j'ai retourné.»

Il ne reste plus qu'une joueuse tricolore pour le début de la seconde semaine de Roland-Garros. 49e joueuse mondiale, Fiona Ferro défiera, ce lundi, Sofia Kenin, n°6 mondiale et lauréate de l'Open d'Australie 2020.