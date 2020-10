Transferts : Tout savoir sur Moise Kean, le nouvel attaquant du PSG

Le PSG tient enfin son renfort en attaque. S’il reste encore des détails à régler, selon Téléfoot, Moise Kean devrait être prêté dans les prochaines heures au club de la capitale par Everton, où il ne s’est jamais vraiment imposé depuis son arrivée à l’été 2019.

D’origine ivoirienne, l’attaquant italien a été formé à la Juventus Turin et a évolué au sein des différentes équipes de jeunes. Et il s’est notamment distingué en empilant les buts avec les équipes des moins de 17 ans puis des moins de 19 ans. Ses performances lui ont permis d’intégrer très jeune l’équipe première de la Vieille Dame.

Il avait seulement 16 ans quand il a fait ses débuts professionnels avec la Juve en Serie A en novembre 2016, devenant le plus jeune joueur à jouer pour la formation turinoise, avant d’enchaîner quelques jours plus tard en Ligue des champions et de marquer son premier but en fin de saison contre Bologne. Après un prêt à l’Hellas Vérone, il s’est véritablement révélé durant la saison 2018-2019 avec la Juventus en inscrivant 7 buts (en 17 matchs). Cette saison-là, il a également connu sa première sélection avec l’équipe d’Italie.

A l’issue de cet exercice, il a rejoint, en juin 2019, Everton pour la somme de 27,5 millions d’euros. Mais son aventure dans le championnat d’Angleterre n’a pas été concluante avec seulement 2 réalisations et autant de passes consécutives.

A Paris, l’international italien, qui demeure l’un des grands espoirs du football européen, va tenter de relancer sa carrière dans un rôle de joker. Dans un premier temps, Moise Kean devrait être utilisé par Thomas Tuchel comme doublure dans un secteur bien garni avec Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi, Angel Di Maria ou encore Pablo Sarabia. Ce sera à lui de faire ses preuves dans une saison où il ne devrait pas manquer d'occasions de démontrer ses qualités.