Un Ballon d’or nouveau format pour la fin de l’année

L’annonce de l’annulation du Ballon d’or 2020 en raison de la crise sanitaire avait déçu de nombreux fans. Ils pourront apprécier ce qui est concocté à la place pour cette édition.

On ne saura jamais qui aurait remporté le titre de meilleur joueur de l’année décerné chaque année par France Football. Si le Polonais Robert Lewandowski partait favori, lui qui vient de remporter le titre de joueur UEFA de l’année, le coronavirus en a décidé autrement.

Il a donc fallu s’adapter, et comme l’annonce le Journal du dimanche, une sélection de la meilleure équipe de tous les temps, une «dream team», va être mise en place. 110 footballeurs de toutes les générations pourront prétendre à rejoindre cette sélection qui comptera un gardien de but, trois défenseurs, quatre milieux de terrain et trois attaquants.

De grosses discussions en prévision

Leurs noms seront dévoilés dès ce lundi. Sans aucun doute, on retrouvera parmi les 110 préselectionnés Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé, Diego Maradona ou encore Zinedine Zidane. La grande révélation aura lieu au mois de décembre.

On ne se sait pas encore qui aura la tâche de constituer cette équipe de légende, mais quoi qu’il en soit, les différents choix vont alimenter de nombreux débats chez les fans de ballon rond. Quelle génération sera la plus représentée ? Réponse à la fin de l’année.