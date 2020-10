Vidéo : Julian Alaphilippe célèbre sa victoire trop tôt... et perd Liège-Bastogne-Liège

Julian Alaphilippe pensait avoir remporté Liège-Bastogne-Liège, ce dimanche, mais c'était sans compter sur la détermination de Primoz Roglic. Retour en vidéo sur la célébration trop précoce du champion du monde.

Une semaine après sa brillante victoire sur le circuit d'Imola (Italie) pour décrocher son titre de champion du monde, le Français espérait remporter la Doyenne des Classiques de cyclisme dimanche. Après plusieurs contretemps pendant la course (pris dans une chute, changement de vélo, de chaussures), Julian Alaphilippe s'est retrouvé à lutter pour la bataille finale.

Victoire de Primoz Roglic





Quel final, quel sprint !!!! Le Slovène s'impose sur la ligne devant Julian Alaphilippe pour quelques centimètres ! Le Français lève les bras trop tôt et se fait doubler sur la ligne, c'est fou #LBL2020 pic.twitter.com/tzAGO2RKfn — France tv sport (@francetvsport) October 4, 2020

Il a alors lancé un sprint et semblait se retrouver seul. Et alors qu'il levait les bras au ciel, Primoz Roglic, qui a perdu le Tour de France au dernier moment (au profit de son compatriote slovène, Tadej Pogacar), est arrivé lancé comme un boulet de canon et en a profité pour le doubler d'un cheveu. De quoi offrir une vidéo assez incroyable.