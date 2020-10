Ligue des champions : Le calendrier complet du PSG

Finaliste de la dernière édition, le PSG repart en conquête. Et le club de la capitale est tombé dans un groupe délicat et composé de veilles connaissances avec Manchester United et le RB Leipzig, mais aussi le champion de Turquie Istanbul Basaksehir. Voici le calendrier complet.

Mardi 20 octobre

21h : PSG-Manchester United

Mercredi 28 octobre

18h55 : Istanbul Basaksehir-PSG

Mercredi 4 novembre

21h : RB Leipzig-PSG

Mardi 24 novembre

21h : PSG-RB Leipzig

Mercredi 2 décembre

21h : Manchester United-PSG

Mardi 8 décembre

21h : PSG- Istanbul Basaksehir