Une série sur l’AS Bondy, premier club de Mbappé en préparation

Bondy et la Seine-Saint-Denis à l'honneur. L’AS Bondy sera le centre d’une série-documentaire qui sera diffusée sur Netflix prochainement et dans laquelle Kylian Mbappé devrait y apparaître.

L’information a été révélée lundi par France Bleu Paris qui confie que la série est actuellement en préparation et qu’elle devrait être diffusée courant 2021. Le tournage a lui été terminé cet été.

INFO FRANCE BLEU PARIS : une série sur l'AS Bondy, le club d'enfance de Mbappé, bientôt diffusée sur Netflix https://t.co/M6V3kOYBop pic.twitter.com/wbIxg5GKh2 — France Bleu Paris (@francebleuparis) October 2, 2020

Ce documentaire sur le premier club de la star du PSG et de l’équipe de France comportera trois épisodes au moins et suivra la saison des U13 et U16 du célèbre club de la Seine-Saint-Denis qui a vu éclore plusieurs joueurs comme William Saliba et Jonathan Ikoné.

La plateforme de vidéo est très portée sur le sport ces derniers temps : les séries sur la Formule 1 (Drive to Survive), sur Michael Jordan et les Chicago Bulls (The Last Dance) ou sur les confidences d’entraîneurs (The Playbook) cartonnent.