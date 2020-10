Le PSG a-t-il réussi son recrutement ?

Le marché des transferts s’est terminé lundi soir à minuit. Dans la dernière ligne droite, le PSG a enregistré trois nouvelles signatures pour tenter de satisfaire son entraîneur Thomas Tuchel. Mission accomplie ?

«Si on reste avec ce groupe aujourd'hui, honnêtement, on ne peut pas demander les mêmes choses», avait alerté jeudi dernier l’entraîneur allemand. Fort de la première finale de Ligue des champions de l'histoire du club, le technicien parisien craignait de ne pas voir de renforts rallier la capitale française.

Avant l’ultime week-end du mercato, seuls Alessandro Florenzi et le troisième gardien Alexandre Letellier avaient posé leurs valises pour remplacer Edinson Cavani, l’ancien capitaine Thiago Silva, l’arrière droit Thomas Meunier, l’attaquant Eric Choupo-Moting et le milieu de terrain formé au club Tanguy Kouassi.

Au prix d’une dernière ligne droite tonitruante, Leonardo a quasiment répondu à toutes les attentes de son entraineur avec des arrivées à moindres frais. Suffisant pour avoir un groupe aussi étoffé que l'an dernier ?

Statu quo pour le poste de Gardien

L’été dernier, l’arrivée de Keylor Navas en provenance du Real Madrid avait permis au PSG d’enfin obtenir un dernier rempart titulaire digne de ses ambitions. En doublure, Sergio Rico avait été prêté par le FC Séville. L’Espagnol avait même étendu son bail de deux mois afin de participer à la Ligue des champions avec Paris. Le club de la capitale a finalement décidé d’investir sur le gardien ibérique en signant un chèque de 6 millions d’euros aux Sévillans. Pour le troisième spot, le PSG a signé un ancien de son centre de formation, Alex Letellier. Ce dernier remplace le portier polonais Marcin Bulka, prolongé puis prêté au FC Carthagène. Le titi Garissone Innocent est lui parti chercher du temps de jeu du côté de Caen.

Par rapport à 2019 : Statu quo. Le PSG conserve ses deux portiers principaux.

Coup de fraîcheur en défense

Au revoir capitaine Thiago Silva. Au revoir le Belge Thomas Meunier. Pour remplacer le latéral droit, le PSG a misé sur l’expérimenté international italien Alessandro Florenzi (29 ans), prêté la saison précédente à Valence par l’AS Roma. Difficile de dire pour le moment si le Transalpin est une meilleure affaire que le Diable Rouge. Mais, pour le moment, il s'est bien intégré au collectif parisien et a démontré de vraies qualités offensives.

Le brassard détenu depuis plusieurs années par O Monstro a lui été récupéré par son jeune compatriote Marquinhos. L’Auriverde détient désormais les clés de la charnière centrale avec Presnel Kimpembe. En doublure, Abdou Diallo et Thilo Kehrer sont chargés de semer le doute dans l’esprit de Thomas Tuchel.

Sur les côtés, le jeune espoir néerlandais Mitchel Bakker (20 ans) dépanne à gauche comme à droite en ce début de saison, surtout avec l’absence longue durée de Juan Bernat (Rupture ligament genou gauche) et la suspension pour six rencontres de Layvin Kurzawa. A droite, le titi Colin Dagba semble encore trop tendre pour une place de titulaire, mais sait-on jamais. En complément, le staff du PSG compte sur le jeune Timothée Pembele (18 ans) qui va prolonger jusqu’en 2024. Il devrait rentrer dans la rotation de l'effectif des champions de France.

Par rapport à 2019 : Le PSG perd son capitaine et mise sur la jeunesse. Ces choix seront à valider sur le terrain, en particulier celui de la Ligue des champions.

Paris veut remporter la bataille du milieu

Point faible, en quantité, du PSG depuis de nombreuses années, l’entrejeu parisien a souvent été pointé du doigt par les observateurs mais également le staff. Le club de la capitale a longtemps attendu le remplaçant de Thiago Motta en sentinelle et il semble qu’il l’ait enfin trouvé en la personne de Danilo Pereira (29 ans). L’ancien capitaine de Porto est une valeur sûre du football portugais, international, champion d’Europe et vainqueur de la Ligue des nations. En bonus, le PSG s’est permis de faire signer Rafinha (27 ans). Formé à Barcelone, le Brésilien arrive libre à Paris et représente un pari peu risqué pour Leonardo. Il vient surtout étoffer un secteur dégarni ces dernières années.

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de





Arrivé en provenance du FC Porto, le milieu portugais de 29 ans est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2020

Par rapport à 2019 : Les recrues représentent un plus indéniable et Thomas Tuchel ne devrait plus avoir besoin de bricoler pour composer son milieu. Marquinhos va pouvoir rester au chaud au sein de la défense.

Paris est d’attaque

Le meilleur buteur du club Edinson Cavani non renouvelé, le chouchou du public Eric Maxim Choupo-Moting parti au Bayern, le PSG se devait de frapper fort. Une action déjà anticipée l’an dernier avec le prêt de Mauro Icardi (27 ans), dont l’option d’achat a été levée l’été dernier.

Pour remplacer le Camerounais, le board parisien a tenté le pari Moise Kean. En échec à Everton, l’international italien est prêté une saison, sans option d’achat, au club de la capitale. S’il est dans de bonnes conditions mentales et physiques, l’attaquant de 20 ans ne devrait pas avoir trop de mal à faire oublier Eric Maxim Choupo-Moting, surtout précieux lors du Final 8 à Lisbonne.







Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Moise Kean.



Arrivé en provenance d’Everton FC, l’attaquant italien de 20 ans est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 4, 2020

Par rapport à 2019 : Quand vous avez déjà Neymar et Kylian Mbappé en attaque, assistés d’Angel Di Maria, le tout est de bien les entourer mais aussi de trouver des joueurs de qualités capables de les laisser au repos en toute sérénité. Ou de les remplacer en cas de coup dur. Sur ce plan, la mission de Leo est accomplie.

Verdict

Oui le recrutement du PSG a été tardif, surtout en cette période étrange liée à la pandémie, mais il est réussi. L’entraîneur allemand a eu des renforts à chaque ligne. Il manque cependant un défenseur central sur sa liste de courses. Le technicien possède un groupe de qualité qui n’a pas à rougir par rapport à celui de l’an dernier.