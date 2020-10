Mesut Ozil propose payer le salaire de la mascotte d'Arsenal, virée à cause du Covid-19

Mesut Özil a annoncé, mardi, qu’il allait venir en aide à la mascotte d’Arsenal, qui a été licenciée après 27 ans de bons et loyaux services à cause du Covid-19.

Après avoir appris le licenciement de Gunnersaurus, les supporters ont été très émus et ont beaucoup critiqué la décision du club londonien. Ce licenciement s'inscrit dans une démarche de réduction du nombre d'employés du club afin d'investir sur le marché des transferts suite à la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a fait perdre beaucoup d’argent aux Gunners.

Un élan de solidarité et de générosité s’est alors lancé. Et ce mardi, c’est l’une de stars du clubs, Mesut Özil, qui a décidé de venir en aide à Jerry Quy, celui qui porte le costume de la mascotte.

... so Jerry can continue his job that he loves so much. #JusticeForGunnersaurus #M1Ö #YaGunnersYa

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020