PSG : Tout savoir sur la nouvelle collection Jordan

La quatrième collaboration entre le PSG et la marque Jordan. L’équipementier américain et le club de la capitale ont dévoilé ce mardi leur nouvelle collection commune, notamment composée d’une centaine de références et du troisième maillot parisien.

La couleur Bordeaux domine l’ensemble de la nouvelle gamme, ainsi que des touches de blanc, noir ou encore d’or. «Une alliance de couleurs chaudes et intemporelles ayant fait ses preuves depuis les années 90, des parquets de basketball aux terrains de football, des podium de New York, Londres, Milan ou encore Paris», a précisé le communiqué.

Le maillot Third du PSG comporte également un clin d’œil aux 50 ans du club avec des touches d’or sur le logo.

Pour cette nouvelle collaboration, l’accent a été mis sur la «culture lifestyle du football parisien». Toutefois, la couleur bordeaux rappelle évidemment celle du drapeau qatari, propriétaire du PSG depuis 2011.