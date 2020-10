Transferts : Est-il possible de recruter après la fin du mercato ?

Le mercato a fermé ses portes au terme d’une dernière journée très agitée. Mais pour les clubs désireux de se renforcer, il est toujours possible de recruter. A certaines conditions seulement.

Deux solutions s’offrent aux clubs français. Le règlement de la LFP permet de s’attacher les services d’un ou plusieurs joueurs libres de tout contrat entre deux fenêtres de transferts. «Un joueur en formation, professionnel ou fédéral dont le contrat de travail a pris fin avant la clôture de la période d’enregistrement principale et n’ayant pas fait l’objet d’un reclassement amateur peut être enregistré postérieurement à la clôture de ladite période», stipule l’article 213.

Et les opportunités ne manquent pas. Hatem Ben Arfa, Samir Nasri, Yohan Cabaye, Sébastien Corchia, Jean-Kevin Augustin ou encore Mapou Yanga Mbiwa sont actuellement sans club et pourraient faire le bonheur de plus d’une formation dans l’Hexagone.

Hors de France, parmi les grands noms, Mario Götze, Jack Wilshere, Alexandre Pato et Ezequiel Garay sont dans la même situation et de très bonnes occasions à saisir, même si leur salaire peut être un obstacle.

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont aussi la possibilité de recruter un unique joueur dit «joker» (différent d'un «joker médical»). «Cette possibilité de recrutement exceptionnel est strictement limitée à un joueur par club», précise la LFP. Seule contrainte dans cette opération, le joueur doit déjà être titulaire d’une licence en France. Il est donc désormais impossible de recruter à l’étranger avant le prochain mercato qui doit ouvrir ses portes en janvier.