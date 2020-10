Equipe de France : Olivier Giroud dépasse Michel Platini et devient le 2e meilleur buteur de l’histoire des Bleus

Il ne pouvait pas rêver mieux pour sa 100e sélection en équipe de France. Auteur d’un doublé, ce mercredi, en match amical contre l’Ukraine, Olivier Giroud a égalé puis dépassé Michel Platini pour devenir le 2e meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 42 buts.

«Ce serait un grand privilège et une immense fierté de pouvoir égaler la légende du football français (Michel Platini, ndlr)», avait déclaré la veille de la rencontre l’attaquant de Chelsea. C’est désormais chose faite. Et même mieux puisqu’il est désormais seul derrière Thierry Henry.

Nommé capitaine par Didier Deschamps pour l’occasion, l’ancien Montpelliérain a trouvé le chemin du filet d’une magnifique frappe enroulée du pied gauche (24e). Un but qu'il a dédié à sa femme enceinte de leur 4e enfant.

Le numéro 9 a récidivé dix minutes plus en reprenant de la tête un ballon mal repoussé par le gardien ukrainien pour inscrire le 3e but des champions du monde dans cette rencontre (34e).

A 33 ans, il n’est plus qu’à neuf longueurs du record d’Henry, auteur de 51 buts entre 1997 et 2010. Et au regard du calendrier des Tricolores dans les prochaines semaines, Olivier Giroud aura de nombreuses occasions de s’en rapprocher.