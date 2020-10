Flèche Brabançonne : Julian Alaphilippe prêt à viser dans le mille ?

Cette fois, c’est la bonne ? Dix jours après son titre de champion du monde, Julian Alaphilippe va tenter de décrocher, ce mercredi, sa première victoire avec le maillot arc-en-ciel sur la Flèche-Brabançonne. Et prendre sa revanche sur Liège-Bastogne-Liège et son finish encore dans les mémoires.

Le Français n’est pas passé loin du bonheur sur la Doyenne. Après quatre échecs, il pensait filer enfin vers son premier succès sur le Monument. Un peu trop tôt. A dix mètres de l’arrivée, il a levé les bras sans voir Primoz Roglic le déborder sur sa droite pour franchir la ligne d’arrivée avec une demi-roue d’avance. Une erreur grotesque, même s’il a finalement été déclassé à la 5e place pour un écart au moment de lancer son sprint. De quoi quelque peu atténuer ses regrets.

Une chose est sûre, cela lui a servi de leçon et il n’est pas près de recommencer. «C’est la première fois que ça m’arrive, je pense que ce sera la dernière», a-t-il promis après la course. «On apprend toujours de ses erreurs», a-t-il ajouté dans un message publié sur son compte Twitter, déjà tourné vers ses prochaines courses.

A commencer par la Flèche Brabançonne, qu’il a ajouté à son programme «pour ne pas perdre le rythme» après l’annulation de l’Amstel Gold Race. L’an dernier, pour sa quatrième participation, il avait été devancé au sprint par Mathieu van der Poel. Le Néerlandais, récent vainqueur du BinckBank Tour, sera encore son principal concurrent sur cette 60e édition longue de près de 200 kilomètres et taillée pour les puncheurs avec une succession de difficultés dans les 80 derniers kilomètres.

Un profil sur mesure pour Julian Alaphilippe à la détermination toujours aussi intacte et même renforcée par la tunique irisée. «J’ai encore plus envie de donner le maximum, a-t-il récemment confié. C’est une motivation supplémentaire d’avoir le maillot arc-en-ciel sur les épaules». Et elle pourrait lui permettre de ne pas rater sa cible et viser dans le mille sur cette Flèche Brabançonne.