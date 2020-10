Flèche Brabançonne : première victoire pour Julian Alaphilippe avec le maillot arc-en-ciel

Dix jours après son sacre de champion du monde, Julian Alaphilippe a remporté, ce mercredi, la Flèche Brabançonne. Son premier succès avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules. Mais il s'est fait une petite frayeur.

Après sa bourde, dimanche, à l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège, où il avait levé les bras trop tôt avant d’être battu sur le fil par Primoz Roglic et finalement déclassé à la 5e place, il avait promis de ne plus jamais recommencer. Et pourtant, à peine 72 heures plus tard, il a récidivé et il est passé tout proche de connaître une nouvelle désillusion sur la semi-classique belge. A lutte pour la victoire avec son compatriote Benoit Cosnefroy et le vainqueur de l'édition précédente Mathieu van der Poel, il s’est imposé au sprint d’un cheveu devant le Néerlandais, qui l'avait battu l'année dernière.

Avec ce succès, il a évacué la «fameuse» malédiction du maillot irisé et la déception vécue sur la Doyenne. «Il n’y a pas de revanche», a toutefois confié à l’arrivée Alaphilippe, qui avait décidé de s’aligner après l’annulation de l’Amstel Gold Race. Et il a été l’un des principaux animateurs de la course pour avoir formé un trio avec son coéquipier Zdenek Stybar et Michal Kwiatkowski avant d’être rattrapé par van der Poel.

Les deux hommes ont ensuite multiplié les attaques dans les trente derniers kilomètres et sont parvenus à s’isoler à 11 kilomètres de l’arrivée, rejoints ensuite par Cosnefroy deuxième de la Flèche Wallonne il y a une semaine. Aucun d’entre eux n’a réussi à faire la différence et Alaphilippe a raflé la mise au sprint. «C’est un sentiment spécial de gagner avec ce maillot», s’est-il félicité. Le début d’une longue série avec la tunique arc-en-ciel pour le Français au palmarès de plus en plus garni ?

Il a désormais rendez-vous dans dix jours sur le Tour de Flandres (18 octobre), qu’il va découvrir pour la première fois de sa carrière. Et il a mis toutes les chances de son côté pour avoir reconnu le parcours du «Ronde» en juin dernier. «J’ai appris beaucoup de choses, avait-il assuré. J’ai reçu beaucoup de conseils et j’ai eu une excellente occasion de rouler sur ces routes légendaires. Tout le monde sait que le Tour des Flandres est une course emblématique et la découvrir est un défi pour moi.» Qu’il est prêt à relever.

Julian Alaphilippe dimanche: "on ne me reprendra plus à lever les bras trop tôt".





Julian Alaphilippe mercredi :





(cette fois, c'est passé). #BP20 pic.twitter.com/uUAJlOhSvX — Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 7, 2020