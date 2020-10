Mohamed Salah vient en aide à un sans-abri harcelé

Un sans-abri de Liverpool, qui se faisait harceler par plusieurs hommes, a été sauvé par Mohamed Salah, le footballeur egyptien.

Alors qu’il arrivait dans une station-service, l’attaquant des Reds a vu un sans-abri malmené par plusieurs hommes. La star de Liverpool s’est alors approchée calmement et est parvenue à les arrêter. «Il a entendu ce qu’un groupe de gars me disait, puis s’est tourné vers eux et a dit : ‘Cela pourrait être vous dans quelques années.’ (…) puis il est allé au distributeur de billets», a détaillé David Craig au Sun.

Mohamed Salah est ensuite resté quelques minutes avec le SDF avant de lui donner de l'argent. Un geste qui a énormément touché David Craig. «Je savais seulement que je n’hallucinais pas quand Mo m'a incroyablement remis 100 £ (110 euros, ndlr). (…) J'étais plus que choqué. Je suis un grand fan. Mo est un vrai héros à mes yeux et je tiens à le remercier.»

Décidément, Salah et les stations-services, c’est toujours une belle histoire. Il y a quelques mois, l’ancien joueur de Chelsea et de la Fiorentina avait payé sa tournée d’essence à tous les clients présents à la même station que lui.

