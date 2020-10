F1 : Pourquoi le Grand Prix de l’Eifel porte-t-il ce nom ?

La Formule 1 fait son retour. Deux semaines après la victoire de Valtteri Bottas en Russie, le paddock a rendez-vous, ce dimanche, sur le circuit du Nürburgring pour la 11e course de la saison baptisée Grand Prix d’Eifel, qui s’est ajouté au calendrier dans cette saison bouleversée par la pandémie de coronavirus.

Si son tracé est bien connu, pour avoir accueilli à de nombreuses reprises dans le passé le Grand Prix d’Europe et d’Allemagne et dont la dernière apparition au calendrier remonte à 2013, le nom donné au Grand Prix l’est beaucoup moins. Et alors qu’il s’agit de la seule course organisée sur le sol allemand cette saison, il est étonnant de ne pas le voir porter le nom de «Grand Prix d’Allemagne».

Mais la raison est simple. Les organisateurs ne disposent pas des droits sur ce nom. Comme pour le Grand Prix de Styrie, disputé en début de saison en Autriche, ils ont choisi de lui donner le nom de la région sur laquelle se situe le circuit.

De l’autre côté du Rhin, Lewis Hamilton aura une deuxième occasion d’égaler le record de succès de Michael Schumacher sur les terres du légendaire pilote allemand, qui avait fait du Nürburgring l’un de ses circuits préférés avec cinq succès.

Mais le pilote britannique ne sera pas le seul à pouvoir battre un record. Kimi Raikkonen devrait battre le nombre de départ en F1 détenu par Rubens Barrichello avec un 324e Grand Prix. De quoi donner un peu plus d’intérêt au premier Grand Prix de l’Eifel de l’histoire.