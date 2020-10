Football : 3 Français parmi les 60 plus gros talents de la planète

Comme chaque année, The Guardian publie sa liste des plus grands espoirs du football âgés de 17 ans. Et dans la génération 2003 figurent trois Français.

L’Hexagone est connu pour avoir un vivier très fort de jeunes talents qui sortent chaque année des centres de formations. Et 2020 ne déroge pas à la règle puisque trois joueurs sont cités par le prestigieux quotidien britannique qui a publié jeudi sa liste des 60 talents à suivre dans les années à venir.

Parmi ces 60 figurent donc Rayan Cherki que l’on ne présente plus. La jeune pépite de l’Olympique lyonnais, qui évolue au poste d’attaquant ou ailier, a déjà découvert la Ligue 1 et la Ligue des champions la saison dernière. A ce rythme, il pourrait bientôt atterrir en équipe de France.

Les deux autres joueurs sont peut-être un peu moins connus mais tout aussi talentueux. Il y a Edouard Michut du PSG. Ce milieu de terrain, pisté par les plus grands clubs européens, a signé cet été son tout premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Enfin le dernier talent cité est Amir Arli, milieu de terrain de Dijon, qui possède une énorme côte en Europe.

A noter la présence de Xavi Simons, le jeune Hollandais du PSG passé par le FC Barcelone auparavant.