MMA : le grand jour est arrivé pour les octogones français

C'est le Jour J pour le MMA en France. Le premier gala de ce sport de combats aura lieu jeudi soir à Vitry-sur-Seine, avec six combats professionnels.

Le Palais des sports Maurice-Thorez va vivre un moment historique. Huit mois après la légalisation du MMA en France, les octogones vont donc enfin sortir de l’anonymat après un tout premier gala de prestige. Les combats sont organisés sous l’égide de la Fédération française de boxe qui a été chargée de structurer ce sport mêlant coups de poings, de pieds, de genou, techniques de lutte et de judo notamment.

Si les mesures sanitaires liées au Covid-19 empêcheront d’avoir une salle à guichets fermés (1200 places), il y aura tout de même 600 spectateurs dont des personnalités de la boxe (sont attendus Souleymane Cissokho ou encore Tony Yoka) ainsi que la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

Au programme de cette soirée historique, un duel France-Reste du monde. Et les combattants tricolores viennent de tous les horizons des sports de combat : Mickaël Lebout (ancien de la ligue UFC, la plus prestigieuse au monde), Lætitia Blot (championne de Judo et de Lutte) ou encore Karim Ghajji (champion de Kick-Boxing).

Cette soirée sera diffusée sur l’une des plus grandes plateformes de streaming de sports de combat au monde, l’UFC Fight Pass. Une excellente nouvelle pour le MMA qui aura une nouvelle belle vitrine samedi à l’AccorHotels Arena de Paris avec le Français Cheick Kongo à l’occasion du Bellator Paris. Le début d’une grande aventure pour ce sport si souvent décrié.