Equipe de France : Les Bleus veulent leur revanche dans un choc de champions face au Portugal

C’est une revanche qui aurait dû avoir lieu à l’Euro. Mais avec le report de la compétition à l’été prochain, en raison de la pandémie de coronavirus, l’équipe de France retrouvera finalement le Portugal, ce dimanche, en Ligue des nations au Stade de France.

Un peu plus de quatre ans plus tard, le douloureux souvenir est toujours présent. Didier Deschamps et les Bleus n’ont pas oublié la cruelle défaite en finale de l’Euro 2016 sur cette même pelouse de l’enceinte dionysienne. S’ils ont pu se consoler avec le titre de champion du monde décroché en Russie, il reste cette cicatrice, qui n’est pas pleinement refermée. «On n’a pas oublié le Portugal. La finale de l’Euro 2016 reste dans nos mémoires, malgré la Coupe du monde. On veut les battre et montrer qu'on est meilleur qu'eux», a martelé Paul Pogba, de retour en Bleu et déterminé à se venger.

Avant ces retrouvailles, les Tricolores ont fait le plein de confiance avec le festival face à une équipe d’Ukraine fortement décimée par le Covid-19 (7-1). Et outre le doublé d’Olivier Giroud, qui lui a permis devenir le 2e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France devant Michel Platini (42 buts), la première réalisation d’Eduardo Camavinga ou encore les débuts d’Houssem Aouar, le sélectionneur a pu mettre en place un nouveau système et répartir le temps de jeu à sa guise avec une équipe de départ largement remaniée.

Avec succès, même si cette large victoire doit être relativisée par le niveau affichée par les protégés d’Andreï Shevchenko. «On pourra dire que ce n’était pas la meilleure équipe d’Ukraine mais il faut toujours les mettre les buts. Il y a beaucoup de points positifs. (…). Mais ce sera une autre histoire contre le Portugal», a prévenu Didier Deschamps.

Le niveau va monter d’un ou deux crans avec le champion d’Europe et le lauréat de la première édition de la Ligue des nations emmené par Cristiano Ronaldo toujours aussi fringuant. Et il ne sera cette fois pas question d’expérimentation pour le sélectionneur français. Il devrait ressortir l’artillerie lourde dès le coup d’envoi avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Raphaël Varane ou encore Paul Pogba. Car ses Bleus ont non seulement une revanche à prendre mais aussi un statut de champion du monde à défendre.