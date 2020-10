Moto GP : Fabio Quartararo, star à domicile ?

Fabio Quartararo, leader du championnat du monde de Moto GP, tentera de briller et de s’imposer lors du Grand Prix de France, dimanche, au Mans.

Sur le circuit Bugatti, autour duquel il n’y aura «que» 5.000 spectateurs à cause de la pandémie de coronavirus, le Niçois (20 ans) défendra sa place au sommet du classement et espère augmenter son avance face à Joan Mir à six courses de la fin de la saison.

«Ça me fait bizarre d’aborder mon Grand Prix national en étant en tête du championnat, a confié le pilote Yamaha, vainqueur de trois courses cette année, toutes les trois en Espagne. C’est un plus mais je ne vois pas ça comme une pression supplémentaire. Je me sens bien même mentalement.»

Fabio Quartararo, qui ne possède que 8 points d’avance sur l’Espagnol de l’écurie Suzuki après 8 courses, devra se méfier de son dauphin en quête de sa première victoire cette saison et dans la catégorie-reine, mais qui s’est déjà imposé au Mans en Moto3 (2017).

Dans la Sarthe, où la météo ne s’annonce pas bonne entre la fraîcheur et la pluie qui devraient gêner les pilotes, un autre pilote tricolore voudra briller devant son public, Johann Zarco. Agé de 30 ans, 3e en République tchèque début août, le Français avait fini 2e en MotoGP sur le circuit sarthois en 2017. Il aimerait bien réitérer ce résultat. Voir plus.