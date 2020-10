France-Portugal en Ligue des nations : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Un choc de champions. Championne du monde en titre, l’équipe de France affronte, ce dimanche, le Portugal, champion d’Europe, en Ligue des nations. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur M6.

Didier Deschamps et les Bleus ne gardent pas un bon souvenir de la Seleçao. Plus de quatre ans plus tard, ils n’ont pas oublié la cruelle défaite en finale de l’Euro 2016 sur la pelouse du Stade de France sur un but inscrit par Eder en prolongations. L’heure est donc à la revanche pour les Tricolores avant de retrouver les coéquipiers de Cristiano Ronaldo lors du prochain Championnat d’Europe en juin prochain.

Et ils ont parfaitement préparé ce rendez-vous avec leur large victoire, mercredi, en match amical contre une équipe d’Ukraine fortement diminuée par le Covid-19 (7-1). Ce match a surtout permis à Eduardo Camavinga d’inscrire son premier but en Bleu, à Olivier Giroud de fêter sa 100e sélection et de devenir le 2e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France ou encore à Houssem Aouar et Mike Maignan de faire leurs débuts sous le maillot tricolore.

«Les joueurs ont pris beaucoup de plaisir avec un bon état d’esprit, ce qui est essentiel pour moi. Entre ceux qui ont débuté, les plus anciens, il y a eu un bon amalgame. Il faut apprécier, savourer, ne pas se croire plus beaux qu’on est non plus, mais ne pas minimiser ce qu’on a réalisé», a savouré Deschamps, conscient qu’un tout match attend son équipe.

La sélection portugaise, accroché mercredi par l’Espagne (0-0), a d’autres arguments à faire valoir avec notamment dans ses rangs un certain Cristiano Ronaldo en quête de sa 100e victoire avec son équipe nationale. Aux Bleus de le priver de ce petit plaisir…