Grand Prix de l'Eifel : Lewis Hamilton signe une 91e victoire et égale le record de Michael Schumacher

Un succès historique. Lewis Hamilton a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de l'Eifel (Allemagne) pour s'offrir la 91e victoire de sa carrière et égaler le record de Michael Schumacher sur les terres du champion allemand.

L’image est forte. Quelques instants avant de monter sur la plus haute marche du podium, le Britannique s’est vu remettre un casque du «Baron Rouge» des mains de son fils Mick Schumacher. «C’est un honneur pour moi de recevoir ce casque», a-t-il déclaré d’une voix remplie d’émotions avant de le brandir devant les spectateurs présents.

Comme un symbole, Hamilton a décroché cette victoire sur le circuit du Nürburgring, l’un des tracés fétiches de l’ancien pilote Ferrari avec cinq succès au cours de sa carrière.

Parti de la deuxième place derrière Valtteri Bottas, il a profité d’une erreur puis de l’abandon sur problèmes mécaniques de son coéquipier au 17e tour pour s’emparer de la tête de la course sans jamais la lâcher jusqu’à l’arrivée, même après l'entrée de la voiture de sécurité en fin de course, et s’imposer devant Max Verstappen et Daniel Ricciardo, qui a offert à Renault son premier podium depuis 2011.

Mais surtout entrer dans la légende de la Formule 1. «Michaël Schumacher a été dominant si longtemps, et jamais je n’aurais imaginé même m’approcher de ses records. C’est seulement en rentrant dans la voie des stands que je me suis rendu compte de ce que j'avais fait, donc il va me falloir du temps pour réaliser ce moment», a confié Hamilton.

Et avec ce 7e succès en 11 courses cette saison, il est plus que jamais lancée pour égaler un autre record qui semblait inatteignable de «Schumi» : ses 7 sept titres de champion du monde. A six courses de la fin, le pilote Mercedes compte 69 points d'avance sur Bottas et 83 sur Verstappen. Et rien de ne semble pouvoir le faire défier de sa route.

Mais avant de penser à une nouvelle couronne, Lewis Hamilton va tenter de dépasser son illustre aîné au nombre de victoires, dans quinze jours, sur le circuit de Portimao au Portugal.