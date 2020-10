Ligue des nations : les Bleus accrochés par le Portugal (0-0)

L'équipe de France n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) face au Portugal, dimanche soir en Ligue des nations. Les Portugais conservent la tête du groupe devant les Bleus à la différence de buts.

Cette revanche de la finale de l’Euro 2016 entre les champions du monde et les champions d’Europe a finalement accouché d’une souris. Si l’engagement et l’intensité auront été présents (notamment du côté des coéquipiers de Cristiano Ronaldo), les occasions franches et nettes n’auront pas été nombreuses au stade de France.

Au terme des 90 minutes, et quelques jours après le 7-1 infligé à l’Ukraine, c’est surtout le combat physique qui sera retenu de tous. Ni Cristiano Ronaldo d’un côté, ni Kylian Mbappé de l’autre (qui se sont échangés quelques mots au retour des vestiaires en seconde période) ne sont parvenus à faire la différence pour leur formation.

Malgré ce partage des points, Didier Deschamps se réjouira de ne pas avoir pris de but. Une bonne chose pour les Tricolores, qui n’ont d’ailleurs toujours encaissé de but de Cristiano Ronaldo (101 buts internationaux). «C’était un match solide, assez tactique, a confié le sélectionneur. On a eu plus de maîtrise en deuxième mi-temps mais avec peu d'occasion d'un côté comme de l'autre. Cela aurait pu basculer en notre faveur. Je pense qu'on a pris le dessus sur la deuxième période mais on n'a pas créé assez de décalages. Les défenses ont pris le pas sur les attaques. Le score est logique. Le match était bien verrouillé.»

Après ce partage des points, la première place du groupe de Ligue des nations reste en possession de la Selecçao à la différence de but. Les deux équipes se retrouvent dans un mois au Portugal (14 novembre) pour le match mais également lors du troisième match de l’Euro, qui a été reporté à l’été prochain. Les deux équipes, qui s’affronteront à Budapest, ont en effet été placés dans le groupe F en compagnie de l’Allemagne et d’un barragiste.

Les Bleus n’auront pas le droit à l'erreur mercredi contre la Croatie à Zagreb. Des Croates, défaits il y a un mois au stade de France (4-2), qui se sont repris en battant un peu plus tôt dimanche la Suède (2-1).