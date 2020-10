Robinho retourne à Santos pour un salaire dérisoire

Un nouveau retour au bercail pour Robinho. A bientôt 37 ans, l’attaquant brésilien a choisi de retourner dans le club de ses débuts et de s’engager avec Santos, où il a signé un contrat de cinq mois, assorti d’un salaire plus que modeste.

Dans le mythique club brésilien, Robinho touchera la modique somme de 1.500 reals, soit l’équivalent de 230 euros mois. L’ancien madrilène a accepté de consentir d’importants efforts financiers pour aider l’équipe à renouer avec les sommets.

«Mon objectif est d’aider sur et en dehors du terrain et de faire revenir le club de Santos au sommet, une place qu’il n’aurait jamais dû quitter. (…) Le club traverse une période difficile financièrement. Je veux aider le club qui m’a toujours tout donné», a indiqué dans un communiqué l’ancien madrilène, qui a remporté cinq trophées et inscrit 111 buts avec la formation brésilienne.

Son bail comporte néanmoins plusieurs bonus en fonction des résultats et de ses performances ainsi qu’une clause de prolongation d’un an et demi.

L’international brésilien (28 buts en 100 sélections) était libre de tout engagement depuis la fin de son contrat l’été dernier avec Istanbul Basaksehir, champion de Turquie et futur adversaire du PSG en phase de groupes de la Ligue des champions. Et il s’agit de son quatrième passage à Santos après y avoir fait ses débuts professionnels en 2002 avant d’y être prêté à deux reprises par Manchester City et l’AC Milan.

Le retour de Robinho, également passé par Guangzhou, l’Atlético Mineiro et Sivasspor, est accompagné d’une polémique. En 2017, il avait été condamné à neuf ans de prison par un tribunal italien pour une affaire de viol en réunion remontant à 2013 lorsqu’il jouait à Milan.