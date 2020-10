Roland-Garros 2020 : Rafael Nadal peut égaler le record de 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer en cas de victoire

Une finale dont l'issue pourrait être historique. S'il parvient à battre Novak Djokovic en finale de Roland-Garros ce dimanche, Rafael Nadal égalera l'un des records les plus mythiques du tennis : le nombre de titres en Grand Chelem, détenu jusque-là par Roger Federer avec 20 victoires.

Pour l'instant, l'Espagnol compte 19 victoires (en 27 finales) en Grand Chelem, dont 12 à Roland-Garros. Le compteur de son rival suisse est de son côté bloqué à 20 titres depuis début 2018 et son sacre à l'Open d'Australie.

Ironie du sort, en 2009, c'était déjà sur la terre battue de la Porte d'Auteuil que Roger Federer avait égalé le record de victoires en Grand Chelem détenu alors par l'Américain Pete Sampras (14 trophées), avant de le dépasser à Wimbledon quelques semaines plus tard.

Un record que Novak Djokovic n'a jamais caché vouloir battre. Le Serbe pourrait s'en rapprocher s'il réussissait ce dimanche (à partir de 15h) à terrasser Rafael Nadal dans son jardin. Le numéro un mondial compterait alors 18 titres en Grand Chelem (en 27 finales), à deux longueurs de Federer et une seule de Nadal. Et avec en plus un avantage non négligeable par rapport à ses deux adversaires, celui de l'âge : Djokovic n'a que 33 ans, contre 34 ans pour Nadal et 39 ans pour Federer.

La lutte pour le record s'annonce donc acharnée entre ces trois légendes. Il y a dix ans pourtant, il était très difficile d'imaginer que Roger Federer puisse un jour être battu. Comme l'a fait remarquer le journaliste d'Eurosport Laurent Vergne sur Twitter, après l'Open d'Australie 2010, le Suisse comptait 16 titres du Grand Chelem, contre seulement 6 pour Nadal et un seul pour Djokovic. Depuis, le Serbe a remporté 16 tournois et l'Espagnol 13, «Rodgeur» devant lui se contenter de 4 petites couronnes supplémentaires.