Vidéo : Joaquin Buckley signe l’un des plus grands KO de l’histoire de l’UFC

«Est-ce le plus grand KO de l’histoire ?» Comme de nombreux combattants et observateurs, le patron de l’UFC Dana White a été sous le charme de l’impressionnant KO infligé par Joaquin Buckley à Impa Kasanganay, samedi, à l’UFC Fight Island 5, à Abu Dhabi.

Le combattant américain a réalisé son œuvre dans le 2e round. Buckley a dans un premier temps adressé un coup de pied (middle kick) intercepté par son adversaire. Mais il est parvenu à se sortir de cette situation avec un violent coup de pied arrière retournée (jumping spinning back kick) en plein dans le visage de Kasanganay. Envoyé au sol et complétement sonné, il a eu besoin de plusieurs secondes pour retrouver ses esprits.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c — UFC (@ufc) October 10, 2020

S’il s’agit de son premier KO à l’UFC, Joaquin Buckley, qui a fait ses débuts à l’UFC en août dernier, est un habitué de ce geste comme il l’a confié après le combat. «C’est un geste que je réalise souvent mais la seule différence est qu’il me tenait la jambe», a-t-il déclaré sur ESPN.

Et ce geste lui a rapporté gros. En plus de s’être fait un nom, il s’est vu promettre la somme de 50.000 dollars par Dana White. «Le patron vient de me dire qu’il veut me donner tous les bonus», a indiqué Buckley, qui avait encore du mal à réaliser. «C’est génial, c’est surréaliste que Dana White vienne me parler», a-t-il ajouté. Et ce n’est peut-être qu’un début s’il poursuit sur cette lancée.