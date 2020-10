NBA : les Lakers sacrés champions pour la 17e fois de leur histoire

Légendaire ! Les Los Angeles Lakers ont remporté leur 17e titre de champions NBA après avoir battu le Heat de Miami 106 à 93 ce dimanche dans le match 6.

Portés par sa superstar LeBron James dont c'est le 4e titre en dix finales disputées, les Lakers ont remporté cette édition 2020 plus chaotique que jamais quatre victoires à deux.

Sur ce match 6, les Lakers, plus agressifs que jamais en défense et adroits offensivement, ont plié très vite l'affaire, en comptant jusqu'à 30 points d'avance en première période et 38 en seconde. En face, le Heat n'avait manifestement plus d'essence dans le réservoir après une série intense et éprouvante, à l'image de Jimmy Butler, toujours courageux mais sans ressort.

Tout le contraire du «King» qui demeure à 35 ans le meilleur joueur du monde. Dire qu'il a été prépondérant est un euphémisme, que ce soit sur la série ou sur cette rencontre, en témoigne son triple-double (28 points, 14 rbds, 10 passes). Et il n'a pas été seul. Anthony Davis, qui avait ravivé une contusion au talon droit au match précédent, n'a pas été diminué. Il a dominé dans la raquette et été encore un rempart très dissuasif (19 pts, 15 rbds, 2 contres). Et les seconds couteaux étaient cette fois très affûtés, à l'image de Rajon Rondo, véritable facteur X avec ses 19 points (8/11) en sortie de banc, et de Kentavious Caldwell-Pope (17 points). Pour le Heat, dont c'était la sixième finale en quinze ans (trois ont été remportées en 2006, 2012, 2013), la dernière marche aura été un peu trop haute.

Pour les Lakers, ce 17e sacre est également symbolique et a une saveur particulière, huit mois après la mort tragique de Kobe Bryant, qui avait apporté au club son précédent trophée en 2010.