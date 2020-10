Coronavirus : Cristiano Ronaldo testé positif au Covid-19

Cristiano Ronaldo a été testé positif au coronavirus, a annoncé, ce mercredi, la Fédération portugaise du football, à la veille du match contre la Suède en Ligue des nations. Placé à l'isolement, l'attaquant de la Juventus Turin est logiquement forfait pour cette rencontre.

Alors que tous les autres joueurs joueurs de la sélection portugaise ont été testés négatifs et pourront s'entraîner en fin de journée, le quintuple Ballon d'or, qui a affronté les Bleus dimanche dernier (0-0) et échangé son maillot avec Eduardo Camavinga à la fin du match, ne souffre d'aucun symptôme de la maladie.

Il devrait également manquer le prochain match de Serie, ce week-end, à Crotone, et probablement l'entrée en lice de la Vieille Dame en Ligue des champions, la semaine prochaine, sur la pelouse du Dynamo Kiev. Sous réserve d'un test négatif, il pourrait retrouver le chemin de la compétition pour la réception du Hellas Vérone (25 octobre) avant la venue du FC Barcelone et de son rival Lionel Messi trois jours plus tard.

En attendant, il a reçu le soutien de sa mère Dolores Aveiro. «Dieu donne des grandes battailles à de grands guerriers. C'est une guerre de plus que tu vas vaincre, mon fils», a écrit la mère de la star portugaise sur son compte Instagram.

Mais son test positif devrait faire grand bruit, notamment en Italie. Malgré l'isolement imposé dans un hôtel aux joueurs et aux membres de la formation turinois, après la découverte de deux cas de Covid-19, l'ancien madrilène avait quitté les lieux sans autorisation pour rejoindre sa sélection en début de semaine dernière. Il n'avait même pas pris la peine d'attendre les ultimes tests et avait rompu le protocole mis en place, interdisant tout contact avec l'extérieur.

Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo et Rodrygo avaient adopté la même attitude. Et cela pourrait leur occasionner des soucis avec la justice italienne. «Le club lui-même a signalé que certains joueurs avaient quitté le lieu d’isolement et donc nous informerons l’autorité compétente, c’est-à-dire le parquet, de ce qui s’est passé», avait indiqué un responsable de l’autorité sanitaire locale.