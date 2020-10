Cristiano Ronaldo positif au Covid-19: faut-il s'inquiéter pour les Bleus ?

Positif au coronavirus ce mardi, Cristiano Ronaldo a côtoyé les joueurs des Bleus dimanche lors du match France-Portugal (0-0) en Ligue des nations. Faut-il s’inquiéter pour eux ?

Après Anthony Lopes (Lyon) et José Fonte (Lille), il est le troisième joueur portugais de l’actuelle sélection à être positif, alors que la fédération portugaise a indiqué qu’aucun autre joueur n’a été testé positif.

Mais alors quid des joueurs français qui ont affronté la star de la Juventus Turin dimanche au stade de France ?

Jusqu'à présent, tout va bien pour les hommes de Didier Deschamps, comme l’a indiqué la FFF ce mardi juste avant la conférence de presse du sélectionneur. Les joueurs sont bien arrivés en Croatie, à Zagreb, et affronteront sans souci les vice-champions du monde lors du match retour de la Ligue des Nations.

De son côté, le Portugais, asymptomatique, se trouve en quarantaine et ne jouera pas contre la Suède mercredi soir, comme l’a confirmé sa fédération.

De plus, selon le protocole sanitaire en vigueur en Italie, l’ancien joueur du Real Madrid devra rester à l’isolement pendant dix jours et fournir ensuite un test négatif pour pouvoir recommencer à jouer. Il manquera le prochain match de Serie A, à Crotone et le premier match de Ligue des champions, contre le Dynamo Kiev.