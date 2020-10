Croatie-France en Ligue des nations : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Des nouvelles retrouvailles. Un mois après la victoire au Stade de France (4-2), l’équipe de France se déplace, ce mercredi, en Croatie en Ligue des nations. Une rencontre à suivre en direct et intégralité à partir de 20h45 sur TF1.

A l’aller, au Stade de France, les Bleus avaient été malmenés par leurs adversaires en finale de la dernière Coupe du monde. Mais, menés au score, ils étaient parvenus à inverser la tendance pour s’imposer sur le même score qu'en Russie grâce à des buts d’Antoine Griezmann, Dominik Livakovic contre son camp, Dayot Upamecano et Olivier Giroud sur pénalty.

Une efficacité qu’il a manqué aux champions du monde et à Griezmann, dimanche, contre le Portugal (0-0). L’attaque tricolore a semblé grippée, à l’image du joueur du FC Barcelone, qui a éprouvé des difficultés à combiner avec ses coéquipiers et notamment Kylian Mbappé. Si l’arrière-garde a muselé Cristiano Ronaldo, les attaquants ne sont pas parvenus à trouver la faille dans la défense lusitanienne.

«On a un bon équilibre, mais on doit être capable d’être plus dangereux offensivement. (…) Le système nous a permis d’avoir la possession mais sans créer suffisamment de danger», a regretté Didier Deschamps à l’issue de la rencontre.

Une semaine après le festival offensif contre l’Ukraine (7-1), Griezmann et ses partenaires d’attaque vont tenter de retrouver le chemin des filets à Zagreb dans une confrontation qui promet d’être plus relevée que le mois dernier. La Croatie pourra en effet compter sur Luka Modric, qui avait fait cruellement fait défaut à match aller. Et les partenaires du Ballon d’or 2018 ont soif de revanche. «Voici notre chance de nous venger des champions du monde. Nous avons perdu deux matchs sur le score de 4 à 2. Dans les deux, nous étions la meilleure équipe», a lancé le sélectionneur Nikola Vlasic. Les Bleus savent à quoi s’en tenir.