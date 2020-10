Contre Mike Tyson, Roy Jones Jr est «prêt à mourir»

Adversaire de Mike Tyson le 28 novembre prochain dans un combat de boxe de légende, Roy Jones Jr a confié qu’il était prêt à mourir sur le ring face à l’ancien champion du monde des poids lourds.

Affronter «Iron Mike», c’est aussi se conditionner. Même pour un combat d’exhibition. A un peu plus d’un mois de son affrontement «come back», prévu en Californie, le boxeur de 51 ans a indiqué, lors d’un podcast organisé par le spécialiste du Noble art, Joe Rogan, que tout pouvait arriver.

«Quand vous vous faites frapper par Mike Tyson, tout peut vous arriver, a expliqué Roy Jones Jr. La mort est une possibilité. Je sais que cela peut m’arriver face à quelqu’un d’aussi dangereux que lui. J’adore la boxe, donc si je dois mourir de la boxe, je mourrai en homme heureux. Moi, je m’en fous et je me bats pour gagner ma vie.»

Récemment, l’Américain, qui possède également la nationalité russe et qui a été champion du monde dans 4 catégories de poids différentes, des poids moyens aux poids lourds, avait confié ses craintes d’affronter l’ancienne terreur des rings, toujours aussi impressionnante malgré ses 54 ans. «Je me demande ce qu’il va me faire, me mordre l’oreille ? Me mettre KO ?», avait-il confié.

Si les deux hommes prennent très au sérieux ce combat, l’objectif sera surtout de récolter des fonds pour des œuvres caritatives. L’arbitre a d’ailleurs reçu l’ordre d’intervenir à tout moment si le combat dépasse les limites autorisées.