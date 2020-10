Coronavirus : Cristiano Ronaldo est rentré à Turin en avion médicalisé

Cristiano Ronaldo ne restera pas à l’isolement à Lisbonne. Au lendemain de son test positif au covid-19, le quintuple Ballon d’or a quitté la capitale portugaise, ce mercredi, pour retourner à Turin à bord d’un avion médicalisé.

Alors qu’il ne souffre d’aucun symptôme de la maladie, la star portugaise a décidé de s’isoler à son domicile dans l’espoir de retrouver les terrains au plus vite. Même s’il devrait manquer le prochain match de Serie A, ce week-end, à Crotone, et que sa participation à la 1ère journée de Ligue des champions, la semaine prochaine, sur la pelouse du Dynamo Kiev est fortement comprise. Il risque de devoir patienter jusqu’au week-end suivant et la réception du Hellas Vérone (25 octobre) en championnat. Sous réserve d’un test négatif.

Ce transfert dans le Piémont a été autorisé par les autorités, a assuré son club. Contrairement à son départ en sélection. Alors que les joueurs et les membres de la Juventus devaient rester à l’isolement dans un hôtel, après la découverte de deux cas de Covid-19, l’ancien madrilène, considéré comme cas contact, avait rompu le protocole mis en place, interdisant tout contact avec l’extérieur, et quitté les lieux sans attendre les ultimes tests, ni autorisation.

Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo et Rodrygo avaient adopté la même attitude. Et ce comportement pourrait leur valoir des soucis avec la justice italienne et leur coûter une amende plusieurs milliers d’euros.