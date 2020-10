Equipe de France : Les Bleus d'attaque face à la Croatie ?

Cette fois, il faudra marquer. Muette dimanche face au Portugal (0-0), l’équipe de France doit se rattraper, ce mercredi soir à Zagreb, face à la Croatie en Ligue des nations.

Car après un large succès (7-1) face à une équipe d'Ukraine sans plusieurs cadres suite à des cas de Covid-19, les hommes de Didier Deschamps ont buté sur la défense portugaise. Et pour repartir avec les trois points de la victoire du stade Maksimir, dans lequel il devrait y avoir une chaude ambiance (7.000 spectateurs sont attendus sur les 35.000 places), Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud seront attendus.

Si l’attaquant de Chelsea est parvenu à devenir le 2e meilleur buteur de l’histoire des Bleus (42 buts) contre les Ukrainiens, ce sont surtout ses deux acolytes de la ligne d’attaque qui seront scrutés face aux vice-champions du monde que les Tricolores avaient battu à l’aller en septembre (4-2).

Il faut dire que la relation entre Griezmann et Mbappé n’est plus aussi parfaite qu’auparavant. L’attaquant du FC Barcelone, en grosse difficulté depuis son arrivée dans le club catalan, a beaucoup de mal à combiner avec le prodige du PSG. Cela s’est beaucoup vu face aux Portugais. «Il y a eu deux occasions où j’aurais pu lui donner mais j’ai raté la passe ou j'ai choisi un autre joueur, avait confié «Grizou». Donc voilà... Il faut travailler là-dessus et essayer de s'améliorer.»

Si pour l’ancien joueur de l’Atlético Madrid, il s’agit d’un blocage mental ces derniers temps, pour Mbappé, c’est plutôt son positionnement qui est en question. Titularisé à la pointe de l’attaque contre le Portugal, son talent semble s’exprimer plus facilement lorsqu’il se retrouve à gauche avec l’équipe de France. A voir ce que le sélectionneur, qui possède également Wissam Ben Yedder et Kinglsey Coman comme solutions, décidera de faire à Zagreb.

Et s’il n’y a pas encore matière à s’inquiéter, il serait temps que la liaison reprenne à quelques mois de l’Euro. D’autant qu’en face, les Croates, qui viennent de remporter leurs premiers points dans la compétition en battant dimanche la Suède (2-1), ont retrouvé leur maestro Luka Modric, qui aimerait bien offrir une première victoire à sa nation contre les champions du monde (2 nuls, 5 défaites).