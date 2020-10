Giro 2020 : Arnaud Démare puissance 4 sur le Tour d'Italie

Et de quatre ! Arnaud Démare a enlevé sa quatrième victoire, ce mercredi, sur la 11e étape du Tour d’Italie. Le Français a encore été le plus fort au sprint devant Peter Sagan.

Le champion de France est inarrêtable sur ce Giro. Parfaitement emmené par ses équipiers, le Picard a réalisé une nouvelle démonstration pour reléguer derrière lui la concurrence incarnée par le Slovaque et le Colombien Alvaro Hodeg (3e), qui ont assisté presque impuissant au succès du coureur de la Groupama-FDJ dans la forme de sa vie.

«C’est extra, on était venus pour des victoires d’étape, quatre je ne pensais pas, chapeau à toute l’équipe, à mes équipiers qui croient en moi à fond, le travail paye et on récolte les fruits», s’est-il félicité à l’arrivée.

A 29 ans, Démare compte désormais à son palmarès 75 victoires, dont 14 décrochées rien que cette saison. A Rimini, dans l’est de l’Italie, il a surtout écrit une page de l’histoire du cyclisme français. Il est devenu le premier Tricolore a remporté quatre étapes dans le même Giro depuis Bernard Hinault en 1982.

Et ce n’est peut-être pas encore fini. Il reste encore dix étapes jusqu’à l’arrivée à Milan le 25 octobre prochain pour pourquoi aller chercher le record (après-guerre) de neuf victoires d'étape établi par Alessandro Petacchi en 2004. Même s’il lui sera difficile de récidiver, ce jeudi, sur une 12e étape vallonnée avec cinq ascensions répertoriées, où le leader Joao Almeida va défendre son maillot rose.