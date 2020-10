Ligue des nations : Les Bleus s'imposent en Croatie grâce Griezmann et Mbappé (1-2)

Décidément la Croatie réussit bien à l’équipe de France de Didier Deschamps. Après la finale de la Coupe du monde 2018 et le match aller le mois dernier, les Bleus sont encore venus à bout des Croates, ce mercredi, à Zagreb en Ligue des nations (1-2).

En terre hostile, les champions du monde ont préservé l’invincibilité tricolore contre la sélection au damier avec ce 6e succès en huit confrontations (pour deux nuls). Et si les Tricolores apprécient particulièrement la sélection au damier, c’est surtout le cas pour Antoine Griezmann.

En difficulté au FC Barcelone et pointé du doigt pour ces récentes performances, notamment celle contre le Portugal (0-0), l’attaquant a fait taire en partie les critiques en ouvrant le score d’un puissant tir du pied gauche sous la barre (8e). Son 33e but sous le maillot bleu, et son 3e face à la Croatie, qui est la nation qui lui réussit le mieux derrière l’Allemagne (4 buts).

«J’ai tout mis dedans. Si le ballon va dans les tribunes, c’est pareil. Mais ce but fait du bien. Je profite de la confiance du coach et de coéquipiers», a confié, au coup de sifflet final, Antoine Griezmann, qui a rappelé qu’il pouvait être décisif à tout moment, même quand il traverse une période plus que compliquée.

Ce but est venu récompenser la très bonne entame de match des hommes de Deschamps, qui avaient décidé de titulariser Steven Nzonzi, Adrien Rabiot et Corentin Tolisso au milieu de terrain et Anthony Martial en attaque. Et ils auraient pu faire le break cinq minutes plus tard, si Kylian Mbappé, idéalement servi en retrait par Martial, n'avait pas trop ouvert son pied.

