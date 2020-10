NBA CORNER : Le débat du GOAT entre Michael Jordan et LeBron James

Le podcast NBA Corner se penche sur le débat pour déterminer qui de Michael Jordan ou LeBron James est le meilleur joueur de l'Histoire. Avec un quatrième titre remportée en carrière, cette fois avec les Lakers de Los Angeles, la place de «King James» vis-à-vis de son illustre aîné est plus que jamais d’actualité.

Josh et Charles commencent par poser la question de la pertinence d’un tel débat, avant de faire défiler les arguments en faveur de l’un et de l’autre. Ils donnent également leur liste d’équipes à suivre pendant l’intersaison, et dont les décisions dans un avenir plus ou moins proche pourraient peser dans la quête du titre en 2021. La conversation se termine sur les clubs à la recherche de leur futur coach.

00:40 = Le débat du GOAT entre Michael Jordan et LeBron James.

35:40 = Les équipes à suivre pendant l’intersaison.

01:09:10 = Le point sur le recrutement des coachs.

