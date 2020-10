Vidéo : quand Mike Tyson s'endort en pleine interview

Mike Tyson a été surpris en train de s'endormir en pleine interview avec une chaîne britannique. Et évidemment, la séquence a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

L'âge ou l'enchaînement des entraînements avant son combat le 28 novembre prochain ? L’ancienne gloire des rings, qui va disputer un combat de charité contre Roy Jones Jr dans un peu plus d’un mois et 15 ans après son dernier combat, était en pleine interview lorsqu’il a fermé les yeux et s'est mis à dormir.

What is going on with Mike Tyson? Tired, Punch Drunk or too much Charlie? pic.twitter.com/PgzhQedoEa — Clara Welch (@ClaraWSparkles) October 13, 2020

Entre deux questions, le champion du monde des poids lourds, aujourd'hui âgé de 54 ans, a donc piqué un petit somme avant que les journalistes ne le réveillent avec une nouvelle question. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont demandés s'il avait bu ou s'il s'était pris un KO pendant l'entraînement. Mais non, il ne s'agissait que de fatigue.

«J’ai essayé de rester éveillé tard pour l’interview mais je me suis endormi et comme un lion, je suis difficile à réveiller une fois endormi, a expliqué Mike Tyson qui effectuait cette entrevue avec un gros décalage horaire. Je m’entraîne dur et je vais me coucher tôt. Je n’avais pas d’écran, donc je ne vous voyais pas et j’ai oublié de regarder la caméra.»