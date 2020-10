Exeter-Racing 92, finale de la Champions Cup : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Cette fois, c’est la bonne ? Après ses échecs en 2016 et 2018, le Racing 92 va tenter de conquérir, ce samedi 17 octobre, sa première Coupe d’Europe de rugby, en finale de la Champions Cup contre le club anglais d’Exeter. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 17h45 sur France 2 et Sur Bein SPORTS 3.

Avant ce rendez-vous, le club francilien a connu une préparation perturbée par le Covid-19. Neuf cas d’infection au coronavirus avaient été enregistrés le 1er octobre dernier parmi les joueurs et l’encadrement, provoquant le report de son déplacement à La Rochelle à l'occasion de la 3e journée de Top 14.

Mais la situation semble être rentrée dans l’ordre au sein de la formation dirigée par Laurent Travers, qui a pris la direction de la Corse, où le virus circule moins qu’en région parisienne, au lendemain du revers concédé contre le Stade toulousain en championnat (24-30).

Aucun nouveau cas n’a été enregistré avant d’affronter l’équipe anglaise pour enfin écrire son nom au palmarès de la Champions Cup. «Une victoire serait la concrétisation de quatorze années d’efforts», a confié au Parisien le président Jacky Lorenzetti.

Si le Racing 92 court toujours après son premier sacre, il aura au moins l’avantage de l’expérience face à Exeter novice à ce stade la compétition. Et dans cette finale franco-anglaise, les Racingmen, en plus de connaître la consécration, pourraient offrir un 9e titre dans la reine des Coupes d'Europe à la France, qui reviendrait à égalité avec l’Angleterre. A eux de ne pas se laisser passer cette nouvelle occasion.