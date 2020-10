Les Bleus sont-ils vraiment une équipe à un milliard d’euros ?

Une nouvelle fois battu par l’équipe de France mercredi soir (1-2), le sélectionneur croate était tout de même satisfait de la prestation de ses joueurs «contre une équipe qui vaut un milliard d’euros». Est-ce vraiment le cas ?

«Je félicite les garçons qui ont tout donné même si malheureusement nous avons perdu, a expliqué le patron des Croates qui enchaîne une troisième défaite consécutive contre les champions du monde. On les a presque eus ! Mais au final ils nous marquent un but. On joue contre une équipe qui vaut un milliard d’euros, et qui punit chaque erreur.»

Il est vrai que par rapport aux vice-champions du monde, qui possèdent quelques joueurs très côté tout de même (Modric, Perisic, Vlasic), les hommes de Didier Deschamps ont une plus grande valeur marchande. Et si l’on s’en tient aux chiffres de la référence Transfertmarkt, concernant les 23 joueurs retenus pour cette trêve internationale d’octobre, nous arrivons effectivement au fameux «milliard».

En additionnant les valeurs de Kylian Mbappé (180 millions d’euros), Paul Pogba et Antoine Griezmann (80 millions d’euros), N’Golo Kanté et Raphaël Varane (70 millions d’euros), Dayot Upamecano et Anthony Martial (60 millions d’euros), Clément Lenglet (50 millions d’euros), Houssem Aouar (49,5 millions d’euros), Benjamin Pavard et Lucas Hernandez (45 millions d’euros) ou encore Kingsley Coman et Wissam Ben Yedder (40 millions d’euros) et tous les autres tricolores dont les valeurs sont inférieurs, on arrive à un total précis de 1,136 milliard d’euros.

Comme quoi, ce n’était pas un chiffre donné au hasard par Zlatko Dalic qui semble avoir un compas dans l’œil ou une bonne calculatrice.